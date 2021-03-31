«С гостеприимством во время матчей нужно быть аккуратнее» Владимир Осипов — о проведении чемпионата Евро в Санкт-Петербурге

На матчи Евро в Санкт-Петербурге утвержден базовый сценарий по допуску болельщиков. Оргкомитет российской части турнира планирует заполнять стадионы во время матчей на 50%. Решение по этому вопросу UEFA примет в самое ближайшее время. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Минувшие матчи оборочного турнира чемпионата мира еще раз доказали, что с поддержкой трибун наша сборная играет по-другому — азартнее, веселее. А 50% заполняемости трибун — это та роскошь, которую в постпандемийную эпоху мало какая страна может себе позволить. Причем, по словам генерального директора Евро в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, это не предел: «Мы с осторожным оптимизмом смотрим на развитие эпидемиологической ситуации.

Сейчас это дает нам право надеяться на 50% зрителей. Каждый город может пересмотреть предел допускаемых на стадион болельщиков в сторону увеличения.

Мы как организаторы тоже смеем надеяться, что такое возможно и в Санкт-Петербурге».

Так что если UEFA не будет против, то все реально. Только вот с гостеприимством во время матчей Евро нужно быть аккуратнее, потому что эпидемиологическую обстановку в Санкт-Петербурге визит иностранных гостей может подкосить серьезно, уверен кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Если мы будем всех пускать, особенно из Великобритании, Германии, то эпидемиологическую обстановку это, конечно, подкосит — болельщики с собой COVID-19 и привезут. С другой стороны, у нас почти достигнут групповой иммунитет, то есть порядка 50% в Санкт-Петербурге переболело, сейчас порядка 5% получило вакцину. Осталось подтянуть процентов 20-25, и будет групповой иммунитет. Мы эту идею проверим и, может быть, воспримем нормально».

Пока уверенности нет ни в чем, и на фоне ожиданий появляется противоречивая информация о предстоящем Евро. Например, один из главных футбольных инсайдеров Италии Танкреди Палмьери заявил, что турнир может пройти не в 12 городах, как планировалось, а всего в двух — Лондоне и Санкт Петербурге. По информации источника, оба города дали UEFA гарантии, что готовы принять максимально возможное количество фанатов. Если такое беспрецедентное решение будет принято, то чисто технически Санкт-Петербург справится, уверен комментатор Геннадий Орлов: «Напрячься придется, но стадион готов, кроме того, есть запасной “Петровский” и другие площадки. У нас же будет проживать сборная Финляндии.

Базы, которые были к чемпионату мира, остались, так что Санкт-Петербург готов».

Пока же на «Газпром Арене» запланированы четыре матча Евро. Три встречи групповой стадии, в том числе с участием сборной России, и один четвертьфинал. 12 июня россияне сыграют с Бельгией, а 16-го — с Финляндией. С датчанами сборная Черчесова должна сыграть 21 июня в Копенгагене.