Путин сообщил о риске подтопления 5 тыс. населенных пунктов весной

Президент России Владимир Путин сообщил, что из-за весенних паводков в России могут быть затоплены 5 тыс. населенных пунктов. По его словам, проблема может коснуться 1,5 млн человек.

«Достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в ряде регионов РФ, прежде всего на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления могут попасть до 5 тыс. населенных пунктов — это порядка 1,5 млн человек»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что в 11 регионах фактически начался пожароопасный сезон. Он поручил главе МЧС Евгению Зиничеву представить доклад о работе по противодействию паводкам и пожарам.

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности россиян эвакуироваться при ЧС. Граждан РФ предлагают обязать эвакуироваться с любых территорий не только во время чрезвычайных ситуаций, но и при угрозе их возникновения. Отказавшимся от эвакуации лицам грозят штрафы до 30 тыс. руб. Ранее в МЧС РФ жаловались, что не могут по закону заставить население эвакуироваться при угрозе наводнений.

Подробности — в материале “Ъ” «Гражданам предписано эвакуироваться».