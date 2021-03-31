Акции Deliveroo упали на 30% в первый день торгов

В среду, в первый день торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), акции британского сервиса доставки еды Deliveroo упали на 30%. При открытии торгов цена акций составляла £3,9, затем она упала до £2,71, позже чуть восстановившись — £2,98, что тем не менее почти на четверть ниже начальной цены. Акции упали при том, что незадолго до IPO Deliveroo снизила ценовой диапазон при размещении с £3,9–4,6 до £3,9–4,1 за акцию и в итоге разместила акции по нижней границе этого диапазона. Капитализация всей Deliveroo на IPO тем самым составила £7,6 млрд ($10,5 млрд), а затем снизилась до £5,3 млрд ($7,3 млрд).

Это редкий случай, когда акции компании так сильно падают в первый день торгов. Deliveroo заявила о намерении провести IPO на LSE в начале марта. Сервис был создан в 2013 году, сейчас он работает в Великобритании, Франции, Австралии Гонконге, ОАЭ и целом ряде других стран в Европе и Азии. В прошлом году Deliveroo, как и другие подобные сервисы, выиграл от роста заказов еды в интернете. IPO компании было одним из самых ожидаемых и дорогих европейских IPO нынешнего года.

Однако в последние несколько дней перед IPO стало известно, что многие крупные британские инвесторы, включая инвестфонды Aviva Investors и Standard Life Aberdeen, не будут покупать акции Deliveroo, это охладило и настроения других инвесторов. В первую очередь инвесторы сомневаются в том, что компании удастся и дальше наращивать выручку, а также в скором времени выйти на прибыль. В прошлом году выручка Deliveroo выросла на 51%, а чистый убыток сократился, однако в условиях распространения вакцинации от COVID-19 и следующего из этого снятия локдаунов популярность такого рода сервисов может снизиться. Кроме того, инвесторов обеспокоило принятое несколько недель назад решение британского суда, постановившего, что водители Uber являются его сотрудниками: такая позиция в будущем может затронуть и другие сервисы, работающие по сходному принципу. «Наибольшее беспокойство (инвесторов.— “Ъ”) вызывает регулирование прав работников. Гибкая модель найма курьеров Deliveroo — важная опора в планах группы по достижению успеха»,— считает биржевой аналитик компании Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс.

Яна Рождественская