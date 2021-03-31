Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны коронавируса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о полной победе над коронавирусом в России. По мнению представителя Кремля, угроза третьей волны распространения вируса сохраняется. Накануне заместитель главы Минздрава РФ заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в стране говорят о возможности третьей волны, но министр здравоохранения с этим не согласился.

Дмитрий Песков считает, что статистика заболеваемости в России дает повод для «осторожного оптимизма», но созданный при правительстве оперативный штаб по борьбе с COVID-19 не ослабляет внимание к теме коронавируса. «Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется»,— заявил представитель Кремля журналистам во время пресс-колла.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что заболеваемость COVID-19 в стране ежедневно снижается, поэтому «говорить пока о третьей волне преждевременно». В Роспотребнадзоре также не ждут третьей волны. В России уже три дня подряд фиксируют меньшее 9 тыс. заболевших COVID-19 за сутки, общее число зараженных вирусом превысило 4,5 млн, выздоровело свыше 4,1 млн россиян.