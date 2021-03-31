Кремль не считает переговоры лидеров России, Франции и ФРГ подменой «минского формата»

Состоявшиеся накануне переговоры лидеров России, Франции и Германии не были подменой «минского формата», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время разговора обсуждалась, в частности, ситуация в Донбассе, и российский президент выразил озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией конфликта.

По словам господина Пескова, беседа не была заменой «минского формата», в рамках которого переговоры трех стран проводятся с участием Украины. Помимо Донбасса обсуждались ситуации в Белоруссии и на Ближнем Востоке, а так борьба с коронавирусом. «Это никоим образом не было подменой "минского формата". Круг тем был гораздо шире чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно»,— сказал журналистам представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков рассказал, что во время беседы стороны говорили о безальтернативности выполнения минских соглашений. Он утверждает, что лидеры России, Франции и Германии «достаточно детально обменялись мнениями». На вопрос о том, не возникло ли необходимости обозначать «красные линии» по Донбассу, он ответил отрицательно.

«Не надо было ничего обозначать, все "красные линии" хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель прошли по видеосвязи, центральной темой стала эскалация конфликта в Донбассе. Лидеры Франции и Германии считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине».

Подробности — в публикации “Ъ” «Донбасскому урегулированию четвертого не дано».