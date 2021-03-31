Животные в доме стрелявшего по силовикам в Мытищах не пострадали при штурме

Животные из домашнего зоопарка Владимира Барданова, который накануне устроил стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Мытищах, не пострадали в ходе штурма дома. По данным СМИ, в зоопарке жили тигр, медведь, крокодил, кабан, пума, козы, цесарки, курицы, павлин.

«Животные не пострадали, находятся на месте»,— сообщил представитель экстренных служб «РИА Новости». Он уточнил, что в домашнем зоопарке живут тигр, медведь и «небольшой крокодил», документы на них в порядке. По его словам, животные «абсолютно ручные», родственники не собираются отдавать их.

Владимир Барданов иногда сдавал свой особняк вместе с зоопарком, устроенным для съемок фильмов, сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что в зоопарке также были кабан, пума, козы, цесарки, курицы, павлин. По его словам, животных будут изымать 1 апреля, сейчас продолжается опись обнаруженного оружия.

30 марта 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме в подмосковных Мытищах, когда к нему пришли с обыском. Он отстреливался несколько часов. Во время перестрелки начался пожар, Барданов погиб. При разборе завалов в доме нашли крупный арсенал оружия.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Мытищинский пенсионер превратил свой дом в арсенал и крепость».