Церемония вручения «Оскара» впервые пройдет не только в США

Церемония вручения кинопремии «Оскар» впервые может пройти на площадках в Европе, а не только в США, сообщает журнал Hollywood Reporter. Дополнительные площадки организуют в Париже и Лондоне, точные места пока не называются. Церемония состоится 25 апреля.

Решение о дополнительных площадках в столицах Великобритании и Франции принято, чтобы на церемонии смогли присутствовать участники, которые не могут приехать в США. Ранее продюсеры церемонии объявили, что «Оскары» будут вручать в очном формате без трансляции через Zoom.

Участники премии должны будут пройти карантин, дополнительные расходы из-за самоизоляции возьмут на себя партнеры премии. В США мероприятие пройдет в залах вокзала «Юнион Стейшн» в Лос-Анджелесе и в театре «Долби» в Голливуде.

Подробнее о номинантах на «Оскар» — в материале “Ъ” «Первые против очередных».