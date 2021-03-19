Церемония вручения «Оскаров» пройдет без звонков в Zoom

Продюсеры 93-й церемонии вручения премии «Оскар» уведомили участников мероприятия, что оно пройдет в очном формате в залах вокзала «Юнион Стейшн» в Лос-Анджелесе и в театре «Долби» в Голливуде, сообщает издание Deadline. Организаторы сообщили участникам, что те не смогут подключиться к церемонии по видеосвязи через Zoom. Церемония пройдет без зрителей.

«Мы организуем мероприятие таким же образом, как и сьемочную площадку, со специально выверенными интервалами для тестирования (на коронавирус.— “Ъ”), которые позволят обеспечить результаты с точностью до минуты»,— передает Deadline сообщение продюсеров. Организаторы попросили участников воздержаться от одежды стиля casual.

Напомним, прошедшая в марте церемония вручения премии «Золотой глобус» проходила с подключением участников по видеосвязи. Прошедшая позднее церемония вручения «Грэмми» проходила в смешанном формате. Исполнительный продюсер «Грэмми-2021» Бен Уинстон говорил The New York Times, что хочет не допустить ощущения «усталости от Zoom» среди зрителей.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля. На награду «Лучший фильм года» номинированы фильмы «Земля кочевников», «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

О номинантах на «Оскар» — в материале “Ъ” «Первые против очередных».