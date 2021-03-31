В Крыму до мая продлили коронавирусные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 1 мая ограничения работы хостелов, а также развлекательных и культурных заведений. Соответствующие изменения внесены в его указ о повышенной готовности.

Согласно документу, действующие в Крыму ограничения предусматривают масочный режим, приостановление деятельности хостелов, запрет работы в выходные и праздничные дни развлекательных центров и других развлекательных заведений.

Театрам и кинотеатрам запрещено заполнять залы более чем на 75% общего количества посадочных мест.

Одновременно с этим в регионе разрешено проводить спортивные мероприятия с общим числом участников не более 50 и в присутствии посетителей не более 10% общей вместимости спортивного сооружения, а также конференции, проводимые в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее власти Крыма предупредили граждан о том, что не планируют снимать коронавирусные ограничения из-за опасений наступления новой волны инфекции в преддверии курортного сезона. Тем не менее данные опасения не помешали местным чиновникам существенно ослабить коронавирусные ограничения для проведения праздничных концертов и патриотических мероприятий в честь очередной годовщины воссоединения полуострова с Россией.

По последним данным, в Крыму за время пандемии выявлено 37,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли более 1 тыс. пациентов.

Александр Дремлюгин, Симферополь