В Краснодаре с 6 апреля ограничат движение на ул. Московской для строительства трамвайной ветки

В Краснодаре рамках строительства трамвайной ветки 6 апреля на участке ул. Московской от ул. Автомобильной до пер. Алмазного планируется частично ограничить движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Движение на этом участке организуют по двум полосам в разном направлении.

Кроме того, с 8 апреля 2021 года возобновится движение трамваев по кольцу на перекрестке ул. Московской и Солнечной. Ранее его перестраивали в связи с началом строительства новой трамвайной линии. По данным мэрии, после возобновления трамвайного движения на кольце начнется укладка трамвайной линии на участке от ул. Солнечной до ул. Жигулевской.

«На выходных на разворотном кольце поставят новый остановочный павильон. Чтобы наладить систему водоотведения, будут перестроены коммуникации. В разных частях Московской уложены новые участки ливневой канализации, где необходимо — увеличен диаметр существующей хозяйственно-бытовой сети», - написал в Telegram канале глава Краснодара Евгений Первышов.

Кроме того, в ближайшее время укладка рельсо-шпальной решетки уже новой трамвайной линии. Ее будут заранее собирать на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления и подвозить на специальных вагонах. Помимо этого, началась разработка грунта в месте строительства пешеходного перехода на перекрестке ул. Московской и Петра Метальникова.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 16 января 2021 года стартовало строительство трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Это первое строительство новой трамвайной линии в Краснодаре более чем за 20 лет. Протяженность ветки — 5,47 км. Работы начались в районе разворотного кольца трамваев на улице Солнечной. Из-за этого, движение транспорта, в т.ч. и общественного, по ул. Московской в Краснодаре ограничили на три месяца. Движение было возобновлено в конце в феврале 2021 года.

Алексей Белянин