В Краснодаре возобновляют движение на перекрестке улиц Солнечная и Московская

Сегодня, 24 февраля 2021 года, в Краснодаре возобновят движение на пресечении улиц Московской и Солнечной, где ведется строительство новой трамвайной линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение откроют в 17.00. Уже утром, 25 февраля, автобусы № № 21, 93, 56, 62, 78 и 42 вернутся к стандартной схеме движения. Челночные трамваи № 0 продолжат курсировать.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 16 января 2021 года стартовало строительство трамвайной линии от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Работы начались в районе разворотного кольца трамваев на улице Солнечной. Из-за этого, движение транспорта, в т.ч. и общественного, по ул. Московской в Краснодаре ограничили.

Наталья Решетняк