Представительство России при ООН объяснило отказ выступать на встрече с Байденом

Российскому дипломату было бы нелогично что-либо говорить на встрече постоянных представителей Совета безопасности ООН с президентом США Джо Байденом, учитывая недавние события в двусторонних отношениях России и США, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

На онлайн-встрече господина Байдена с постпредами стран Совбеза ООН Россию представляла заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, она «не выступала с какими-либо высказываниями». Россия была единственной страной, от которой присутствовал не постпред.

«Почему Россия отказалась говорить в отличие от других членов СБ? Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу»,— сказал господин Полянский на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, приглашение от США пришло накануне дня проведения встречи, у постпреда России при ООН Василия Небензи уже были запланированы другие мероприятия. Поэтому с господином Байденом встречалась Анна Евстигнеева. «Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст»,— сказал Дмитрий Полянский.

17 марта господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей». Президент США пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. После этого посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль расценил слова Джо Байдена о Владимире Путине как оскорбление главы государства.

Подробнее о развитии отношений России и США — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».