Байден встретился с постпредами входящих в Совбез ООН стран

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет безопасности ООН. Господин Байден призвал их принять меры по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии.

«Байден подтвердил приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН»,— сообщается на сайте Белого дома. Предложение о взаимодействии касалось борьбы с пандемией и экономического восстановления.

Президент США также отметил необходимость действий Совбеза ООН в связи с большим числом региональных кризисов, в том числе в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.

Ранее США решили предоставить гражданам Мьянмы, находящимся на территории США, временное убежище из-за военного переворота на родине. Статус временно защищенных лиц позволит гражданам Мьянмы находиться и работать в США в течение 18 месяцев.

Подробнее о ситуации в Мьянме — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».