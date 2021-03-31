Партия «ЭпиВакКороны» доставлена в Венесуэлу для исследований

В Венесуэлу прибыла партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщил президент страны Николас Мадуро. Партия предназначена для исследований.

«Венесуэлу для исследований прибыла на 100% эффективная и безопасная вакцина "ЭпиВакКорона"»,— сказал журналистам господин Мадуро (цитата по ТАСС). Как долго могут продлиться исследования, глава государства не уточнил.

Ранее об интересе Каракаса к российскому препарату и о его возможном производстве в стране заявил исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. По его словам, после проведения исследований, Каракас намерен обсуждать поставки вакцины в страну. Пока вакцина разработки новосибирского научного центра «Вектор» не экспортируется из России.

В январе 2021 года Венесуэла одобрила применение в стране российской вакцины «Спутник V». Первые 100 тыс. доз препарата были доставлены в Венесуэлу в феврале 2021 года. Также Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве «Спутника V» в стране. 6 марта российским препаратом привился Николас Мадуро.

О российской вакцине — в материале “Ъ FM” «ЭпиВакКороне просчитывают иммунитет».