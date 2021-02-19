В Венесуэле началась вакцинация «Спутником V»

В Венесуэле приступили к вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщил президент республики Николас Мадуро. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января. В стране с начала пандемии выявили более 134 тыс. зараженных COVID-19, умерли более 1,2 тыс. человек.

«Первой, кто получил вакцину "Спутник V" стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда»,— написал господин Мадуро в Twitter.

— Nicolas Maduro (@NicolasMaduro) February 18, 2021

В феврале в страну доставили партию из 100 тыс. доз вакцины, всего планируется поставить 10 млн доз. Кроме того, Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение о производстве вакцины в стране. Также для Венесуэлы зарезервированы от 1,4 млн до 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca.