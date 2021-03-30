Virgin Galactic представила новый космолет VSS Imagine

Американская компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона, представила свой новый космолет VSS Imagine. Он является первым представителем нового, третьего поколения космолетов Spaceship III. Virgin Galactic сообщает, что в настоящее время VSS Imagine проходит наземные испытания, к летным тестам компания планирует приступить летом на своем полигоне в штате Нью-Мексико.

Компания не раскрывает технические характеристики нового космолета и его точное назначение — суборбитальные либо орбитальные полеты. Сообщается, что пока VSS Imagine будет проходить наземные и летные испытания, компания продолжает работу над вторым космолетом из серии Spaceship III — VSS Inspire. Virgin Galactic отмечает, что третье поколение аппаратов Spaceship является «важной вехой в достижении цели по осуществлению 400 полетов в год».

В настоящий момент Virgin Galactic, которая ставит своей целью осуществление суборбитальных, а в перспективе и орбитальных туристических полетов, проводит испытательные полеты на аппарате предыдущего, второго поколения Spaceship II — VSS Unity. Этот пилотируемый суборбитальный ракетный космоплан был представлен в 2016 году, а в декабре 2018 года достиг высоты в 80 км. Другой суборбитальный корабль серии Spaceship II — VSS Enterprise — потерпел крушение в 2014 году, один пилот погиб, другой выжил, получив тяжелые травмы.

Евгений Хвостик