Virgin Galactic представила новый космолет VSS Imagine

Американская компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона, представила свой новый космолет VSS Imagine. Он является первым представителем нового, третьего поколения космолетов Spaceship III. Virgin Galactic сообщает, что в настоящее время VSS Imagine проходит наземные испытания, к летным тестам компания планирует приступить летом на своем полигоне в штате Нью-Мексико.

Компания не раскрывает технические характеристики нового космолета и его точное назначение — суборбитальные либо орбитальные полеты. Сообщается, что пока VSS Imagine будет проходить наземные и летные испытания, компания продолжает работу над вторым космолетом из серии Spaceship III — VSS Inspire. Virgin Galactic отмечает, что третье поколение аппаратов Spaceship является «важной вехой в достижении цели по осуществлению 400 полетов в год».

