«Власть пока не настроена на реформы» Заксобрание Свердловской области не согласовало референдум о возвращении прямых выборов мэров

Законодательное собрание Свердловской области во вторник вновь отклонило очередную инициативу проведения референдума о возвращении прямых выборов мэров. Депутаты пришли к выводу, что вопрос, предлагаемый для голосования, не соответствует законодательству. Представители инициативной группы намерены оспорить решение депутатов в суде. Однако, скорее всего, у них ничего не выйдет.

30 марта Свердловское облзаксобрание отклонило вопрос о проведении референдума по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов области. Председатель комитета по вопросам законодательства заксобрания Владимир Никитин разъяснил, что вопрос не отвечает требованиям законодательства, поскольку на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, не урегулированные Конституцией, федеральными или региональными законами, а порядок избрания глав муниципалитетов Свердловской области (в том числе и столицы области — Екатеринбурга) урегулирован региональным законом. По его словам, подобные решения были приняты по аналогичным вопросам в Ярославской, Оренбургской и Новгородской областях.

Напомним, заявку на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров свердловский избирком одобрил 17 марта. Инициативная группа предложила вынести на региональное голосование вопрос о возвращении прямых выборов глав всех муниципалитетов области, включая Екатеринбург. 25 марта профильный комитет заксобрания рекомендовал отклонить его.

Во время обсуждения вопроса депутаты отказались предоставить слово представителю инициативной группы Алексею Антонову и 35 голосами против пяти отвергли вопрос инициативной группы. Против высказались три коммуниста и два члена «Справедливой России». В Свердловском облзаксобрании «Единая Россия» контролирует 36 мест, «Справедливая Россия» — пять, КПРФ — четыре, ЛДПР — четыре, один депутат — внефракционный.

«Меня не устраивает довод, что раз региональным законодательством вопрос урегулирован, то его нельзя выносить на голосование. Почему мы лишаем людей возможности высказаться по этому вопросу?» — заявил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Его однопартиец Александр Ладыгин напомнил, что свердловское отделение КПРФ дважды подавало заявки на проведение референдума, но оба раза получило отказ в избиркоме: «В регионе нет условий для успешного прохождения подобной инициативы. Власть пока не настроена на реформы».

Член инициативной группы Алексей Антонов заявил “Ъ”, что считает решение несправедливым и намерен обжаловать его в суде, после того как постановление заксобрания поступит в избирком, и тот, согласно процедуре, вынесет решение об отказе инициативной группы в регистрации. По его словам, инициативная группа «не будет оставлять идею референдума».

Это была десятая попытка инициативной группы, состоящей из 20 человек. Предыдущая попытка получить одобрение депутатов на проведение референдума по этому вопросу закончилась отказом в декабре прошлого года. Скорее всего, и эта попытка инициативной группы не достигнет успеха. Сейчас Свердловское облзаксобрание рассматривает законопроект, который предполагает увеличение обязательного числа участников инициативной группы по проведению регионального или муниципального референдума с 20 до 300 человек. Кроме того, согласно федеральному закону «О референдуме», процедуру нельзя проводить в последний год полномочий Госдумы, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории страны.

Анастасия Реутова