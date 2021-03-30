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Фото: Правительство Самарской области

Отставка главы минстроя Самарской области не планируется

Информация о предполагаемой отставке министра строительства Самарской области Евгения Чудаева является фейком. Он остается в этой должности. Об этом сообщает правительство региона.

Ранее появилась информация о том, что якобы министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ответило отказом на предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова согласовать назначение Евгения Чудаева на должность министра строительства региона. В связи с этим появились слухи о возможной отставке главы минстроя Самарской области.

Георгий Портнов


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