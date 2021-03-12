Прокуратура расследует пожар в самарском ТЦ «Скала»

Фото: Андрей Сазонов

Прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин в пятницу инициировал проверку из-за пожара в торгово-офисном центре «Скала». Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Ход процессуальной проверки взят на контроль. Одновременно организована прокурорская проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности виновных лиц»,– говорится в сообщении.

Пожар в ТОЦ «Скала» начался около 11:45 (MSK+1). Изначально пламя охватило только фасад на втором и третьем этаже, потом он распространился на фасадный утеплитель здания с первого по восьмой этаж.

Отдельными очагами горела офисная мебель на площади 10 кв. м. Площадь пожара составила 350 кв. м. Ранее пожар был локализован на площади 400 кв. м. Позже пламя локализовали. Никто не погиб и не пострадал. Эвакуировались 300 человек.

Георгий Портнов