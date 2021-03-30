В аэропорту Кольцово открыли пункт вакцинации от COVID-19

В екатеринбургском аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») открыли пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба аэропорта. Пункт находится на первом этаже терминала внутренних авиалиний, время работы — с 13:00 до 19:00 по будням. Чтобы пройти вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, полис или СНИЛС, говорится в сообщении. Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр.

Ранее Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области открыл в аэропорту два пункта тестирования на коронавирус. Позднее пункт сдачи экспресс-теста на наличие инфекции в Кольцово открыл медицинский центр «КволитиМед».

Всего в рамках массовой вакцинации в Свердловской области от коронавируса привились более 200 тыс. человек. Сейчас в регионе работают 149 пунктов вакцинации от коронавируса, из которых 43 находятся в Екатеринбурге. Сегодня, 30 марта, в область прибыло еще 30,6 тыс. доз вакцины.

С начала пандемии COVID-19 заразились 82 387 жителей Свердловской области. Более 75 тыс. пациентов выздоровели, 2 726 больных скончались.

Михаил Мананников