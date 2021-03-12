В Кольцово можно будет сдать экспресс-тест на COVID-19

В международном аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») появилась возможность сдать экспресс-тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе аэропорта. Тест можно сдать в медицинском центре «КволитиМед» на первом этаже в зоне прилета международных авиалиний.

«Результат анализа на русском и английском языках можно получить на электронную почту через восемь часов после сдачи теста. Очереди на обычное тестирование и на экспресс-тестирование – раздельные. На результате анализа присутствует QR-код, что соответствует требованиям многих зарубежных стран. Также есть возможность получить результат непосредственно в аэропорту», — отметили в пресс-службе.

В данный момент из Кольцово, помимо регионов России, можно улететь в ОАЭ, Грузию, Турцию, Танзанию, Армению и другие страны. Как ранее писал “Ъ-Урал”, цены на авиабилеты из Кольцово выросли почти по всем зарубежным направлениям. Так, средний чек за перелет из Екатеринбурга за рубеж сейчас составляет 16,2 тыс. руб. за билет в одну сторону. По сравнению с 2020 годом средний чек за перелет в одну сторону вырос на 42%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 56%.