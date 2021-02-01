В Кольцово открыли второй пункт тестирования на коронавирус

Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области открыл в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, входит в холдинг «Аэропорты регионов») второй пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщил региональный оперштаб. Решение об открытии пункта было принято после возобновления аэропортом международного авиасообщения.

Сдать анализ на коронавирус можно на первом этаже терминала «B», говорится в сообщении. Пункт работает круглосуточно и без выходных, его пропускная способность составляет 400 человек в сутки. Результаты теста будут известны в течение суток после сдачи анализов, их скан будет отправлен на электронную почту.

Ранее правительство России разрешило Кольцово принимать международные рейсы из Армении и Белоруссии. Чтобы попасть в Россию, прибывшим нужно будет сдать отрицательный тест на коронавирус, который впоследствии нужно загрузить в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».

Михаил Мананников