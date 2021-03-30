Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета России

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин и три вице-президента сложили свои полномочия в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Господин Лукин возглавлял организацию с 1997 года. Временно исполняющим обязанности президента ПКР члены исполкома утвердили Павла Рожкова.

Напомним, по решению CAS, российским чиновникам запрещено занимать ключевые посты в комитетах международных спортивных федераций, а спортсменам — участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России.

«Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР и депутатов Государственной думы Бориса Иванюженкова, Римы Баталовой и Олега Смолина в качестве вице-президентов ПКР»,— сообщила пресс-служба ПКР (цитата по ТАСС).

17 декабря 2020 года CAS подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом суд сократил срок их действия с четырех до двух лет. WADA сообщило, что разочаровано решением CAS, но не будет подавать апелляцию.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «CAS уполномочил допустить».