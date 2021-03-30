Россиянка Мария Степанова вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии

Российскую писательницу Марию Степанову и ее книгу-эссе «Памяти памяти» включили в лонг-лист Международной Букеровской премии. Награда присуждается в области литературы на английском языке. Шорт-лист будет объявлен 22 апреля, а победитель — 2 июня, сообщается на сайте премии.

Помимо россиянки в лонг-лист вошли:

Нана Эквтимишвили из Грузии (с книгой «Грушевое поле»);

Мариана Энрикес из Аргентины («Опасности курения в постели»);

Адания Шибли из Палестины («Незначительная деталь»);

Эрик Вюйяр из Франции («Война бедных»);

Нгуги Ва Тхионго из Кении («Идеальная девятка»);

Сюэ Цань из Китая («Я живу в трущобах»);

Давид Диоп из Франции («Ночью вся кровь черная»);

Бенхамин Лабатут из Испании («Когда мы перестанем понимать мир»);

Ольга Равн из Дании («Сотрудники»);

Яап Роббен из Нидерландов («Летний брат»);

Юдит Шалански из Германии («Опись потерь»);

Анджей Тихий из Швеции («Несчастье»).

Как сообщили ТАСС организаторы премии, Мария Степанова стала первой россиянкой, попавшей в лонг-лист с 2016 года, когда формат премии был изменен (ее решили проводить ежегодно и награждать за конкретную книгу, а не сборник произведений). В 2009 году в число номинантов премии вошла Людмила Улицкая.