Андрей Травников: «Проект „Школа 21“ позволит обеспечить экономику нашего региона профессиональными IT-кадрами»

В Новосибирской области на базе 2ГИС стартовал уникальный образовательный проект Сбербанка «Школа 21». Занятия в школе для первых пятисот слушателей стартуют уже этим летом. Значение проекта для развития экономики региона во время презентации оценил губернатор Андрей Травников.

«Еще в 2018 году мы отмечали, что IT-отрасль Новосибирской области бурно растет. Так же, как и спрос на IT-специалистов. Сегодня можно констатировать: это не просто перспективная сфера развития, это сфера абсолютно состоявшаяся, она вносит существенный вклад в валовый региональный продукт, в экономику Новосибирской области. Этот растущий сектор ставит задачи по подготовке кадров перед всеми: представителями отрасли, властями, учебными заведениями. Спрос очень большой, и мы приветствуем, что такой нестандартный образовательный проект от Сбербанка — „Школа 21“ — реализуется в Новосибирской области.

Проект российский, гибкий, открытый с точки зрения инфраструктуры, к которому могут подключиться не только компании, которые входят в экосистему Сбера, но и другие компании IT-отрасли, органы власти. Сегодня цифровая трансформация для нас сверхактуальна, она пронизывает все сферы жизни, IT-специалисты требуются везде: начиная от профильного министерства цифрового развития до сферы культуры и искусства. Поэтому правительство региона будет всячески поддерживать реализацию этого проекта. Желаю „Школе 21“ от Сбера в Новосибирске быстрого старта и успеха»,— отметил губернатор Андрей Травников на презентации проекта.

«Школа 21» — это образовательная инициатива Сбербанка, инновационный проект, который позволяет обучать профессионалов мирового уровня по уникальной методике — без расписания и учителей. IT-специалистов будут готовить на площадке, созданной на базе компании 2ГИС.

Кампус школы займет три этажа — 2200 квадратных метров — в здании головного офиса 2ГИС, что поможет участникам проникнуться атмосферой современной IT-компании. В отведенных под школу помещениях уже полным ходом идут ремонтные работы.

Как сообщил директор «Школы 21» в Новосибирске Иван Чубченко, обучение будет бесплатное, поступление — на конкурсной основе. В школе будет создана уникальная среда, в которой будут проходить совместное обучение участники более 60 различных специальностей. В основе подготовки — метод peer-to-peer, или коллективное обучение.

Чтобы добиваться успеха, студенты должны работать в команде, делиться информацией, быть поочередно то учеником, то тренером. Такой подход помогает максимально раскрыть творческие способности студентов во время работы над проектами. Для иногородних участников обучения в новосибирском кампусе «Школы 21» будет предоставлено бесплатное проживание в общежитии. Участники «Школы 21» могут совмещать обучение с работой или учебой в вузе.