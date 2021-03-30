Песков надеется, что до полного запрета иностранных соцсетей в России не дойдет

Зарубежные интернет-платформы должны соблюдать законы тех стран, в которых они работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Представитель Кремля выразил надежду, что до запрета иностранных соцсетей в России «не дойдет». По его словам, «никто не хочет полного запрета», но необходимо вынудить эти компании соблюдать правила.

Как считает представитель Кремля, в интернете должны работать «общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ». Господин Песков рассказал, что какие-то компании «идут на диалог, какие-то не идут, это сложный и кропотливый процесс». По его мнению, не каждая компания «может себя застраховать от того, чтобы стать инструментом в руках других государств по оказанию влияния на то государство, где она работает».

В ответ на вопрос о том, возможен ли вариант полного запрета иностранных платформ в России, Дмитрий Песков выразил надежду, что «мы до этого не дойдем, будут найдены пути решения конфликта». «Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно. <…> Если вы не хотите принимать наши правила, вы не можете работать у нас. Ни одно государство, которое себя уважает, не даст компании навязывать ему свои условия. Это невозможно»,— пояснил пресс-секретарь президента.

С марта в России обсуждается возможность запрета Twitter: Роскомнадзор уже объявил о начале замедления работы соцсети и пригрозил ей блокировкой. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которые Twitter не удалил по требованию российского ведомства. Роскомнадзор также не исключил замедления или блокировки других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube.

Подробности — в материале “Ъ” «Twitter настраивают на блокировку».