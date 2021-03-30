Подозреваемого в штурме Капитолия задержали в футболке с датой и местом штурма

34-летний житель Техаса Гаррет Миллер, арестованный в связи с участием в штурме Капитолия США 6 января, во время ареста на прошлой неделе был в футболке с надписью «Я был здесь, Вашингтон, 6 января 2021 года», сообщает Associated Press со ссылкой на иск об избрании меры пресечения.

Господина Миллера задержали в его дома в Далласе. На футболке, в которой он был в момент задержания, также была фотография бывшего президента Дональда Трампа и слова «Заберем Америку обратно». Обвиняемый не разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов во время ареста.

AP отмечает, что Гаррет Миллер публиковал на своей странице в Facebook селфи из здания Капитолия. После того, как другой пользователь соцсети обратил внимание на фото, господин Миллен ответил ему: «хочу немного инкриминировать себя лол». Гаррета Миллера обвиняют в гражданских беспорядках, воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и сопротивлении сотрудникам полиции. Сейчас он находится в тюрьме Оклахома-Сити. Прокуроры просят суд продлить арест.

Сторонники господина Трампа штурмовали Капитолий США в день утверждения результатов голосования выборщиков, согласно которым новым президентом страны стал Джо Байден. В ходе акции погибли пять человек, позднее двое сотрудников полиции Капитолия покончили жизнь самоубийством. Нападение на Капитолий стало поводом ко второму объявлению импичмента Дональду Трампу, однако Сенат оправдал его. Бывший исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, который начинал расследование в связи со штурмом, заявлял, что Минюст располагает доказательствами, дающими основание предъявить обвинения в подстрекательстве к мятежу. Сам господин Трамп считает, что участники акции не создавали угрозы.

О том, как экс-президент США борется за сохранение своего влияния,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».