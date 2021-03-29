Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта президент России Владимир Путин наградил двукратного призера Олимпийских игр Павла Буре орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени.

49-летний Павел Буре является золотым и бронзовым призером чемпионатов мира (1990, 1991), серебряным и бронзовым призером Олимпиады (1998, 2002). В 2012 году вошел в Зал хоккейной славы и стал первым в истории российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен из обращения командой НХЛ. Включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

В марте 2021 года стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) выдвинет кандидатуру Павла Буре на место в совете Международной федерации хоккея (IIHF). Оно освободилось после ухода из совета главы ФХР Владислава Третьяка.