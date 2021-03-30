Регион проверит парковку

Как и предполагал “Ъ”, администрация Петербурга с середины лета начнет выявлять и штрафовать водителей, которые нарушили правила парковки в городе. По соглашению с МВД эти функции переданы Смольному от ГИБДД. Это должно помочь чиновникам наладить работу транспорта в городе, уверяют в правительстве. Размер взыскания за правонарушение составляет 3 тыс. рублей. Собеседники “Ъ” ожидают увеличения количества штрафов в начале работы новой системы.

Комитет по транспорту начнет администрировать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки машин с 29 июня 2021 года. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку автомобилей. Соглашение с МВД уже заключено и утверждено правительством РФ, следует из данных портала правовой информации pravo.gov.ru.

Собеседники “Ъ” в Смольном отмечают, что основной целью изменений стало желание разобраться с хаотичной парковкой в городе, потому что водители часто встают вторым рядом или на места для инвалидов. Нововведения также должны помочь коммунальным службам убирать снег в зимний период, отмечают в Смольном. Ранее администрация Петербурга возобновила установку знаков, запрещающих стоянку в один из дней недели в определенные часы.

Как уже сообщал “Ъ” ранее (см. “Ъ” от 16.11.2020), некоторые эксперты считают, что совмещение функций администрирования парковочного пространства и контроля за нарушениями у одного органа ошибочно и этим должна заниматься независимая структура. Впрочем, отмечают другие, ГИБДД работала неэффективно, в результате чего многие нарушители ПДД оставались безнаказанными.

Москва пролоббировала поправки к КоАП о передаче городу аналогичных полномочий еще в 2013 году, тогда ожидалось, что такие же права в скором времени получит и Петербург. Стоит отметить, что в столице функционал Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) более широк: власти отслеживают практически всех нарушителей ПДД (в частности, тех, кто превышает скорость, выезжает на выделенную полосу), а также контролирует проезд грузовиков без пропуска. Это помогают делать автоматические камеры фотовидеофиксации, которые также будут задействованы в работе по выявлению нарушителей стоянки в Петербурге. За прошлый год МАДИ выписала 38,6 тыс. штрафов за остановку в неположенных местах на скоростных магистралях. По словам собеседника “Ъ” в правительстве Петербурга, взаимодействие со службами эвакуации, в отличие от Москвы, останется прежним (хотя МАДИ имеет собственный сервис): в Петербурге контракты на оказание услуг эвакуации с частными компаниями заключает комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) “Ъ” сообщили, что Смольный пока ограничится только выявлением нарушений правил стоянки автомобилей. В МВД по Петербургу и Ленинградской области добавили, что в 2018 году зафиксировано почти 83,7 тыс. нарушителей парковки, в 2019 году — 108,7 тыс., то есть в предыдущие годы ГИБДД могла оштрафовать водителей на 251 и 326 млн рублей. Передачу функций Смольному в силовом ведомстве не комментируют.

С 2021 года комитет по транспорту отвечает за всю организацию дорожного движения в городе — раньше часть полномочий была у КРТИ. Теперь ведомство занимается созданием велодорожек и выделенных полос, развитием зон платной парковки и транспортным планированием. По данным “Ъ”, отвечать за этот блок вопросов будет зампред КРТИ Алексей Гончаров, который в ближайшее время перейдет в комитет по транспорту. Он отказался от комментариев.

Собеседники “Ъ” уверены, что штрафов в первое время после вступления изменений в силу станет больше. Источник “Ъ” отмечает, что штатная численность инспекторов в правительстве Петербурга составит 200 человек. В комитете по транспорту не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ” о новой структуре.

Под контролем ГИБДД штрафы за нарушение стоянки автомобилей также пополняли городской, а не федеральный бюджет, подчеркивает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «С одной стороны, ситуация с парковкой в крупнейших городах действительно оставляет желать лучшего. Теоретически ужесточение контроля со стороны городских властей, которые очевидно заинтересованы как в росте доходов от оплаты парковки со стороны населения, так и в дополнительном источнике дохода в виде штрафов, может иметь положительный эффект именно с точки зрения организации дорожного движения, но по умолчанию такие практически ничем не ограниченные полномочия формируют исключительно высокие риски злоупотребления ими: например, в виде введения повсеместных платных парковок — даже там, где их существование оправдано только целями повышения дохода»,— комментирует он.

Яна Войцеховская