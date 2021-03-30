Золотомедная середина

Ключевые акционеры ГМК «Норильский никелель» «Интеррос» и «Русал» ищут временный компромисс в крайне чувствительном вопросе дивидендных выплат. Так, «Интеррос» настаивает на резком снижении дивидендов «Норникеля» — до 50–70% от свободного денежного потока. По расчетам аналитиков, при новой схеме дивиденды могут снизиться вдвое. С другой стороны, «Интеррос» согласился заплатить $570 млн за долю «Русала» в совместном золотомедном Быстринском проекте. По оценке аналитиков, с учетом этой выплаты «Русал» может получить за 2021 год те же деньги, что и при прежней схеме выплат дивидендов «Норникеля».

Объявленные договоренности «Русала» и «Интерроса» по будущему золотомедного Быстринского проекта могут стать частью большого соглашения между акционерами, которое, с одной стороны, позволит поддержать масштабную инвестиционную кампанию «Норникеля», который в последние два года столкнулся с рядом аварий на промышленных объектах, а с другой стороны, обеспечить стабильный поток дивидендов, необходимый «Русалу» для обслуживания долговой нагрузки. «Интерросу» Владимира Потанина принадлежит 34,6% акций «Норникеля», «Русалу», чьим основателем является Олег Дерипаска,— 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,7%.

Акционерное соглашение «Норникеля», заключенное в 2012 году и истекающее в 2023 году, предполагает расчет дивидендов от EBITDA. «Интеррос» теперь предлагает платить дивиденды в размере 50–70% от свободного денежного потока (free cash flow, FCF), что снизит их абсолютный размер. «Интеррос» на случай отказа «Русала» одобрить смену дивидендной политики предупредил, что тогда «Норникель» снизит дивиденды после 2023 года, когда истечет акционерное соглашение, учтя «переплату» в 2021–2022 годах.

Одновременно с обсуждением дивидендов менеджмент «Норникеля» 29 марта представил совету директоров инвестиционную программу до 2030 года.

Первый этап предполагает вложения в $27 млрд в период с 2021–2025 годов и $9 млрд в 2026–2030 годах. За это время компания планирует добиться роста добычи руды в Норильском промышленном районе на 80% от показателя 2017 года, до 30–32 млн тонн в год, увеличить производство металлов в никелевом эквиваленте на 30–40%, снизить выбросы диоксида серы в Норильском дивизионе в 20 раз, а на Кольской ГМК — в семь раз уже в 2021 году. Совет директоров не принял конкретных решений и предложил акционерам продолжить консультации насчет дивидендных ориентиров.

По словам старшего вице-президента и финдиректора «Норникеля» Сергея Малышева, конъюнктура на рынках металлов волатильна, в результате чего EBITDA компании в течение только текущего сырьевого цикла колебалась в пределах $4–8 млрд в год. «В наших оценках мы также принимаем во внимание интересы широкого круга стейкхолдеров, и верим, что наше предложение позволит обеспечить сбалансированное распределение капитала с учетом интересов акционеров и позиции государственных властей»,— заявил он.

Замглавы «Русала» Максим Полетаев, входящий в совет директоров «Норникеля», заявил “Ъ”, что «все затронутые вопросы емкие, работа идет, как и говорили, в режиме рабочего диалога».

Разрешить, по крайней мере временно, вопрос о дивидендах могут договоренности по Быстринскому ГОКу, который является одним из самых перспективных проектов ГМК. «Русал» предлагал сохранить Быстринский в составе ГМК, однако в итоге поддержал spin off проекта в пользу основных акционеров «Норникеля». После spin off «Русал» продаст полученные 14% проекта «Интерросу» за $570 млн.

Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка говорит, что, продав пакет в Быстринском, «Русал» вкупе с дивидендами «Норникеля» по новой формуле в среднем за 2021 год получит тот же уровень дивидендных выплат, которые он получал по старой формуле. «Но это разовый эффект. С другой стороны, соглашение действует до декабря 2022 года, и "Норникель" упоминал, что 2021 год — это последний год выплаты дивидендов по акционерному соглашению»,— говорит аналитик. По ее расчетам, по новой формуле с учетом масштабной инвестпрограммы дивиденды «Норникеля» снизятся в 1,6–2 раза.

Максим Худалов из АКРА согласен, что выделение Быстринского и передача бумаг акционерам может компенсировать часть недополученных дивидендов. «Переход на выплаты из FCF может снизить дивиденды "Норникеля" ориентировочно в два раза по сравнению с действующей формулой»,— говорит эксперт. Тем не менее, добавляет он, размер дивидендов превысит более чем вдвое предложенный в 2020 году минимальный лимит в $1 млрд.

Евгений Зайнуллин