«Яндекс» стал получать больше запросов о выдаче данных россиян

К «Яндексу» стало приходить больше запросов от госорганов о выдаче данных россиян в 2020 году. Это следует из статистических данных компании.

В июле—декабре 2020 года поступило 16 874 запросов. На них было выдано 3705 отказов. За период январь—июнь 2020 года «Яндекс» получил 15 376 запросов о пользовательских данных. 2468 из них были отклонены.

За период июль—декабрь 2019 года пришло 14 638 запросов, выдано 2410 отказов. В компании отметили, что на запрос она предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. «А если запрос не соответствует требованиям закона, “Яндекс” его отклоняет»,— говорится в сообщении компании.