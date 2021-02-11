Центробанк удержит лимиты СБП

Центробанк запретит банкам занижать лимиты для переводов через систему быстрых платежей. С 1 октября все клиенты смогут переводить через СБП не меньше 150 тыс. руб. в сутки. Во многих банках лимиты даже больше. Но, например, в Сбербанке максимальная сумма переводов — всего 50 тыс. в день. Зачем понадобилось регулировать эту сферу?

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев напомнил, что сейчас СБП бесплатна для большинства граждан, и чем чаще они будут пользоваться системой, тем меньше кредитные организации будут зарабатывать на комиссиях. Поэтому у банков есть причина делать систему менее удобной. «Какие соображения в принципе бывают для того, чтобы ограничивать объем суточных переводов или разовой трансакции? Первое — это безопасность, то есть риски проведения каких-то мошеннических операций. Второе — это ограничение потенциально сомнительных операций с точки зрения незадекларированных доходов. Но все-таки, наверное, в данном случае более жесткие лимиты по СБП у некоторых банков связаны прежде всего с тем, что они бы хотели, действительно, чтобы пользовались не СБП. Потому что те лимиты, которые они ставят по своим переводам, выше.

Банки зарабатывают на комиссиях, для крупных организаций это тоже очень значимый источник доходов. Но компенсировать потери, связанные с этим, повышением каких-то тарифов или стоимости других операций — это не совсем рабочий вариант. Потому что везде конкуренция. Альтернатив, чтобы банки могли упущенный доход возместить, наверное, нет. Фактически речь идет о том, что будет снижаться их маржа. Клиенту, если он пользуется СБП, что можно сократить? Ничего. Можно только повысить какие-то ставки, тарифы по обслуживанию его карты, счетов. Но это значит, что банки, которые начнут так делать, будут терять клиентов именно в карточном бизнесе, в других каких-то операциях»,— резюмирует Самиев.

Помимо переводов по номеру телефона между гражданами Центробанк продвигает использование СБП в качестве платежной системы. К апрелю 2022 года банки теперь обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов в отдельном приложении. Что это даст потребителям? Руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково—РЭШ» Егор Кривошея считает, что с помощью системы быстрых платежей бизнес сэкономит на эквайринге и на первых порах может поделиться этой выгодой с покупателями.

«В России порядка 70% держателей карт являются соучастниками программ лояльности, других программ банков. Конечно, когда мы говорим про создание новой системы, про какой-то отток клиентов в эти новые системы, здесь могут возникнуть риски, например, человек может не увидеть бонусы, кэшбэк.

Но если, например, это будет сопровождаться сниженными комиссиями для торговых точек, допустим, для мелких торговцев это может быть очень полезно. Некоторые компании, которые используют уже систему быстрых платежей, а это, например, магазины электронной коммерции, предоставляют скидки своим клиентам. Наверное, это такая первоначальная акция, первые этапы, когда людей пытаются заманить в СБП. Но, тем не менее, если торговая точка готова эту скидку предоставить, человек может увидеть выгоду в том, что он произведет оплату через эту систему. Для него это либо эквивалент, либо даже иногда замена тому кэшбэку, который он может получить»,— заключил Кривошея.

Система быстрых платежей действует с 2019 года. Из крупных банков последним к ней присоединился Сбербанк, после того, как ЦБ оштрафовал его за промедление. Система временно бесплатна для граждан, если они переводят не более 100 тыс. руб. в месяц.

Сергей Гусев