Снятый с мели Ever Given вновь ненадолго перекрыл Суэцкий канал

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given из-за сильного ветра вновь встал почти поперек Суэцкого канала, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала. Согласно источнику, передняя часть судна осталась на плаву, несмотря на изменение положения. Обратно на мель контейнеровоз не сел, и примерно через час его удалось вернуть в фарватер.

Контейнеровоз Ever Given развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement сообщили, что причиной происшествия стал сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода.

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О последствиях инцидента читайте в публикации “Ъ” «Большая пробка для мирового океана».