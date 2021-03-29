Банк БРИКС одобрил России кредит на $1 млрд на борьбу с COVID-19

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил кредит России в размере $1 млрд по программе экстренной помощи странам—членам банка в борьбе с пандемией COVID-19.

«Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам»,— сообщает пресс-служба банка. Речь идет об обеспечении уже осуществленных стимулирующих выплат медработникам, которые помогают пациентам с COVID-19. Дополнительную поддержку получат врачи, средний и младший медицинский персонал.

Общий объем помощи по программе должен составить $10 млрд. Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР уже получили соответствующие кредиты на общую сумму в $8 млрд. Индии, Китаю и Бразилии было распределено по два кредитных транша.

С начала пандемии в России выявлено более 4,5 млн заразившихся коронавирусом, умерло свыше 98 тыс. Президент Владимир Путин сообщил, что основные ограничения в стране снимут, когда будет создан популяционный иммунитет к вирусу. По его словам, это может произойти к концу лета.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».