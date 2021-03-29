Британский сервис доставки еды Deliveroo снизил свою оценку почти на £1 млрд

Британский сервис доставки еды Deliveroo, который в первом полугодии намерен провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже, пересмотрел ценовой диапазон размещения. Как сообщает Financial Times, Deliveroo снизит ценовой диапазон с £3,9–4,6 за акцию до £3,9–4,1 за акцию. Таким образом, максимальная оценка компании снизится с £8,8 млрд до £7,9 млрд.

В самом Deliveroo решение о снижении оценки объясняют неспокойной ситуацией на рынках и никак не связывают его с тем, что на прошлой неделе несколько крупных инвесторов Deliveroo, включая Aviva, Aberdeen Standard и Legal & General, заявили, что не будут принимать участие в размещении. Причиной этого стало недовольство инвесторов рабочими условиями в Deliveroo, организацией труда и рядом других моментов. Окончательное решение о ценовом диапазоне для размещения, которое могло бы стать крупнейшим IPO для Лондона за последние 10 лет, будет объявлено в среду.

В начале марта основатель и генеральный директор британского сервиса по доставке еды Deliveroo Уильям Шу объявил, что распределит акции компании на сумму 50 млн среди пользователей сервиса.

В конце 2020 года IPO провел ведущий в США сервис доставки еды DoorDash, что подняло рыночную капитализацию компании до $71,3 млрд.

Алена Миклашевская