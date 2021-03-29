Костин не ожидает новых санкций в отношении ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции в отношении банка останутся на том же уровне, более жестких ограничений пока не ожидается. По его словам, объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на балансе ВТБ сейчас превышает 900 млрд руб. При этом он считает, что ВТБ и «Сбер» могли бы увеличить долю в ОФЗ.

«Что касается дальнейших, может более жестких, санкций, то пока мы их не видим даже в проекте. Мы исходим из сегодняшней ситуации: санкционные меры в отношении банка будут оставаться на том уровне, на котором они есть, и какие-то моменты в деятельности банка не будут затронуты напрямую возможными новыми санкциями»,— сказал господин Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами (цитата по ТАСС).

Он отметил, что банк уже давно «не ориентируется на западные рынки, на западные деньги». При этом Андрей Костин считает, что любые санкции отражаются на экономике и на клиентах банка и это может иметь негативный эффект.

«Мы предлагали Министерству финансов РФ, правительству, мы высказывали неоднократно публично, что мы считаем, что российское правительство может увеличить заимствования и таким образом увеличить свои расходы на те же национальные проекты, на цели развития»,— сказал глава ВТБ. По его словам, долг государства соответствует 20% ВВП, поэтому Россия может еще направить 10–15 трлн руб. в государственный долг.

ВТБ находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. В марте 2021 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Москву опасным соседом и сказал, что уже введенных персональных санкций в отношении России недостаточно. По словам господина Борреля, ЕС и США решили объединить усилия для противостояния России.