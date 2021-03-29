СМИ: в Индонезии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina в Индонезии произошел пожар, сообщает индонезийское агентство ANTARA. Инцидент произошел в округе Индрамайу в Западной Яве. Сообщений о пострадавших или погибших нет.

Местная радиостанция Elshinta опубликовала в своем Twitter видео пожара. По сообщению радио, пламя видно в радиусе 1 км от места происшествия.

По сообщениям СМИ, пожар произошел на 4-м НПЗ «Балонган», расположенном в 200 км от Джакарты. Petramina на своем сайте сообщает, что этот завод носит «стратегическое значение для стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, части Западной Явы и окружающих районов».