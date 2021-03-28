С апреля перестанет действовать ряд коронавирусных послаблений Центробанка

C 1 апреля прекратят действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости». Большая часть мер поддержки действовала с 20 марта до 30 сентября, затем некоторые послабления было решено продлить.

С апреля будут отменены следующие меры поддержки:

прекратит действие рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов;

отменяются рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию;

перестанет действовать послабление по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам (для граждан, малого и среднего бизнеса оно останется в силе до июля).

Также перестанет действовать часть введенных из-за коронавируса льгот. В частности, утратят свою силу следующие преференции:

новогодние выплаты;

больничные для пожилых работников;

онлайн-регистрация в службе занятости.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика может вернуться к показателям, которые были до пандемии коронавируса, к концу 2021 года. По ее словам, экономика восстанавливается «достаточно уверенно».

Подробнее о мерах поддержки со стороны государства читайте в публикации “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».