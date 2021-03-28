Комитеты Госдумы поддержали запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

Профильные комитеты Госдумы поддержали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России, сообщила ТАСС сенатор Маргарита Павлова, которая входит в рабочую группу по разработке документа. По ее словам, документ направлен в правительство. Ранее депутаты Госдумы предложили запретить иностранцам, молодым семьям и людям, не состоящим в браке, пользоваться услугами суррогатного материнства.

«В настоящее время получены замечания, не касающиеся основных концептуальных вопросов, с учетом того, что большинство стран запретили или существенно ограничили суррогатное материнство»,— заявила госпожа Павлова.

Законопроектом уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если жена не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей. Воспользоваться услугами суррогатной матери можно будет не ранее чем через год после регистрации брака.

Авторы законопроекта утверждают, что суррогатное материнство стало «легальным, дешевым и беспрепятственным способом» обойти запрет на усыновление иностранцами детей из России. Они также предлагают запретить рекламу суррогатного материнства. По их мнению, реклама суррогатного материнства «формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности» и «не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Иностранцев посылают к иной матери».