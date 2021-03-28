Главы генштабов 12 стран осудили действия военных Мьянмы

Начальники генштабов 12 стран выступили с совместным заявлением, в котором осудили применение силы против демонстрантов военными Мьянмы. Заявление подписали начальники генштабов Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Корея, Великобритании и США.

«Как начальники генштабов мы осуждаем использование силы, которое привело к смертельному исходу, в отношении невооруженных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними силами безопасности. Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред»,— говорится в заявлении. Текст опубликован на сайте Пентагона.

Начальники генштабов призвали военных Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия со стороны народа Мьянмы.

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях на выборах, объявили в стране чрезвычайное положение и передали власть командующему ВС. После этого начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силами безопасности. Число погибших с момента переворота превысило 440 человек.

Подробнее о последствиях переворота — в публикации “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».