Теннисист Карацев вышел в третий круг Miami Open

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана во втором круге Miami Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между Себастьяном Кордой (США) и Фабио Фониньи (Италия). Призовой фонд турнира — $4,3 млн.

27-летний Карацев занимает 27 место в рейтинге ATP. На его счету один титул ассоциации. В 2021 году он вышел в полуфинал Australian Open. 33-летний Кукушкин занимает 105-ю строчку рейтинга. До 2008 года он представлял Россию. На его счету одна победа в турнире ATP.

Подробнее о Miami Open — в материале “Ъ” «Даниил Медведев сыграет на перспективу».