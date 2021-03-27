Космонавт сфотографировал Суэцкий канал с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал фотографии Суэцкого канала, сделанные с Международной космической станции. На них видно, как перекрывший канал контейнеровоз пытаются отбуксировать.

«Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места»,— написал космонавт в описании фотографий.

Контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. Управляющая судном компания утверждает, что причиной стал сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.

О том, как российский транспортный сектор отреагировал на аварию,— в материале “Ъ” «У суэцких собственная гордость».