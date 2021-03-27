Рекордное с начала пандемии количество поездок зафиксировано в московском метро

На этой неделе было зафиксировано рекордное количество поездок в столичном метрополитене с начала пандемии. За сутки в рабочий день в метро проехало больше 7 млн человек, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. Сейчас пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с уровнем с уровнем 2019 года.
Быстрее всего пассажиры возвращаются на станции около:
- ж/д вокзалов,
- крупных производств,
- торговых центров.
За последние сутки в России было зафиксировано 8885 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 3,4% меньше, чем накануне (9167). Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4 510 744.
О снятии коронавирусных ограничений в Москве читайте в публикации “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».