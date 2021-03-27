Goldman Sachs рекомендует инвесторам вложиться в бизнесы России и ЮАР

Аналитики одного из крупнейших инвестбанков мира американского Goldman Sachs рекомендовали инвесторам обратить внимание на акции компаний России и ЮАР, сообщило информагентство Bloomberg. Такую рекомендацию объясняют растущими мировыми ценами на сырье.

«Мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении глобального роста (и его влияния на цены на сырьевые товары), поскольку распространение вакцин расширяется, и рекомендуем инвесторам использовать эту возможность и вновь участвовать в торгах проциклическими акциями,— приводит агентство выдержку из аналитической записки стратегов инвестбанка Рона Грея и Цезаря Маасри.— Местные индексы акций в Южной Африке и России — хорошие кандидаты».

В проциклических отраслях экономики динамика следует за развитием общего цикла. При рецессии такие компании снижают экономические показатели больше всего.

На этой неделе цены на нефть достигали $64,5 за баррель. Этому предшествовали 4,5 месяца устойчивого роста цен, который сформировался с начала ноября на фоне успешного тестирования вакцин против COVID-19. В начале марта о «беспрецедентном росте цен на сырье» сообщил Союз переработчиков пластмасс. По данным отраслевого портала Market Report, по итогам января-февраля 2021 года цена на полипропилен в России в среднем выросла на 17%.

О ситуации на сырьевом рынке — в материале “Ъ” «Нефть раскачала рынок».