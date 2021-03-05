Союз переработчиков пластмасс попросит власти принять меры из-за скачка цен на сырье

Союз переработчиков пластмасс (СПП) готовит обращение в правительство России с просьбой принять меры по сдерживанию роста цен на базовое сырье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление организации.

В союзе сообщили о «беспрецедентном росте цен» на полимерное сырье. По данным СПП, его стоимость ежемесячно бьет рекорды. СПП приводит данные отраслевого портала Market Report, согласно которым по итогам января-февраля 2021 года цена на полипропилен в России в среднем выросла на 17%. Цены на полиамид-6 (ПА-6), преодолев в январе отметку в 100 тыс. руб./т, продолжили расти, в результате к марту стоимость первичного ПА6 поднялась на 26% по сравнению с декабрем 2020 года.

Из-за этого переработчики пластмасс вынуждены повышать цены на продукцию для потребителей — производителей изделий из пластмасс. Председатель совета Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман заявил, что постоянный рост стоимости базового сырья оказывает серьезное давление на всю индустрию. «Было принято решение обратиться в правительство РФ, чтобы донести всю серьезность ситуации и предложить принять меры для регулирования цен на базовое сырье. Мы уже вышли с вопросом о создании рабочей группы на Министерство промышленности и торговли, надеемся, что скоро получим положительный ответ и начнем действовать»,— сказал он.

Напомним, в феврале предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об увеличении стоимости упаковки на 10–15%. Обоснованность этого компании попросили проверить. Производители упаковки утверждают, что серьезно страдают из-за подорожания сырья, в том числе из-за остановки ряда производств в пандемию. ФАС подтвердила, что получила обращение. Ведомство пообещало принять меры, если будут обнаружены нарушения.

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