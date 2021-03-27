ТАСС: в действиях экс-адвоката Ефремова нашли нарушения этики

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга нашла нарушения этики в действиях адвоката Андрея Алешкина, защищавшего интересы актера Михаила Ефремова во время апелляции на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах. Дело господина Алешина передано в совет адвокатской палаты

«Квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное дело адвоката Алёшкина и нашла нарушения в его действиях. Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии»,— сказал источник.

Андрей Алешкин и его адвокат Виолетта Волкова не были на рассмотрении, сказала господин Алешкин ТАСС. По его словам, он не присутствовал из-за болезни, а его адвокат — из-за занятости в другом процессе. Он заявил, что адвокатская палата «фактически ведет разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе».

Господин Алешкин стал третьим адвокатом Михаила Ефремова в сентябре. Он представлял интересы актера в Мосгорсуде по время рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор. Через месяц контракт с ним был расторгнут в связи с подозрениями в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским, позднее лишенным адвокатского статуса. В ноябре Михаил Ефремов вновь подписал соглашение с Алексеем Алешкиным. В декабре повторный контракт был расторгнут в связи с договоренностей об условиях общения со СМИ.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд сократил наказание до семи с половиной лет. В феврале стало известно о кассационной жалобе Михаила Ефремова на приговор.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Михаил Ефремов вернулся в СИЗО №5».