На трассе Джубга – Сочи из-за оползня огранили движение большегрузов

На участке трассы А-147 Джубга – Сочи ввели ограничения для движения тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления федеральных дорог «Черноморье».

Ограничения будут действовать, пока в указанном районе действует режим ЧС. О введении временного запрета на движение будут информировать дорожные знаки. «Ограничение касается не всех грузовых транспортных средств, а только лишь тех из них, которые при своем движении нарушают нормативные весовые параметры, установленные правительством РФ, двигаясь с перегрузом, - так называемые тяжеловесные транспортные средства», - прокомментировал и.о. замначальника Упрдор «Черноморье» Константин Коротин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Лазаревском районе города, в районе села Уч-Дере, 22 марта на участке федеральной трассы А-147 произошел обвал грунта, который привел к разрушению левой полосы единственной на выезде из города двуполосной дороги, не имеющей альтернативного объезда. В результате оползня были частично повреждены конструктивные элементы трассы, был разрушен откоса, габионная стена, повреждено покрытие проезжей части. Глубина провала по состоянию на 23 марта составляла 3 м, длина 15 м, ширина 4 м.

В районе оползя было организовано реверсивное движение. Аварийные службы закрыли разрушенный участок дороги водонепроницаемым материалом для предотвращения дальнейшего насыщения земляного полотна и тела оползня атмосферными осадками. 24 марта в районе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. К вечеру того же дня движение по участку было восстановлено. С трассы убрано 300 кубометров грунта и около 100 кубометров леса.

Алексей Белянин