На федеральной трассе Джубга-Сочи введен режим локальной ЧС из-за обвала дороги

По итогам заседания экстренной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием администрации города Сочи было принято решение ввести режим «чрезвычайная ситуация локального характера» на участке федеральной трассы А-174 157+500 - км 158+500, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

По состоянию на 20:00 23 марта в районе оползя было организовано реверсивное движение. Аварийные службы закрыли разрушенный участок дороги водонепроницаемым материалом для предотвращения дальнейшего насыщения земляного полотна и тела оползня атмосферными осадками. Ведется мониторинг ситуации, сбор информации о геологических условиях участка разрушения.

Сообщается также, что новый оползень, который вынес на проезжую часть поваленные деревья, произошел сегодня около 4:30 на другом участке трассы А-147 Джубга – Сочи. Его последствия ликвидируются силами сотрудников Упрдор Черноморье, ЮРПСО МЧС и МКУ «Служба спасения Сочи».

Специалисты Упрдор Черноморья совместно с ЮРПСО и Службой Спасения Сочи

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Лазаревском районе города, в районе села Уч-Дере, 22 марта на участке федеральной трассы А-147 произошел обвал грунта, который привел к разрушению левой полосы единственной на выезде из города двуполосной дороги, не имеющей альтернативного объезда. В результате оползня были частично повреждены конструктивные элементы трассы, был разрушен откоса, габионная стена, повреждено покрытие проезжей части. Глубина провала по состоянию на 23 марта составляла 3 м, длина 15 м, ширина 4 м.

Ольга Логинова