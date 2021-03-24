На пострадавшем от оползня участке трассы А-147 в Сочи восстановлено движение

Полноценный режим движения восстановлен на участке автодороги А-147, где 22 марта сошел оползень, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье». С трассы убрано 300 кубометров грунта и около 100 кубометров леса.

«При ликвидации последствий использовалась спецтехника Росавтодора. После этого трассу очистили от остатков глины и грязи», - сообщили в ведомстве.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Сочи было принято решение ввести режим «чрезвычайная ситуация локального характера» на участке федеральной трассы А-174 157+500 - км 158+500. В районе оползя было организовано реверсивное движение. Аварийные службы закрыли разрушенный участок дороги водонепроницаемым материалом для предотвращения дальнейшего насыщения земляного полотна и тела оползня атмосферными осадками.

Андрей Ульченко