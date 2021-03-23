В Сочи хотят ввести режим ЧС из-за обрушения участка трассы А-147

На участке трассы А-147 Джубга - Сочи в районе Уч-Дере накануне произошел обвал дороги в результате оползня, на месте происшествия введено реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч. Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации Сочи и ГИБДД, принимает решение о необходимости ввести режим ЧС местного характера на время ликвидации последствий оползня.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье», в результате оползня были частично повреждены конструктивные элементы трассы, а именно произошло разрушение откоса, низовой габионной стены, повреждено покрытие проезжей части левой полосы движения. Глубина провала составляет 3 м, длина 15 м, ширина 4 м. На месте происшествия работают сотрудники дорожных и проектных организаций.

Дорога является частью двуполосной магистрали, проходящей по горной местности на границе земель национального парка, и не имеет альтернативных путей объезда, в связи с этим на въезде и выезде в город Сочи через северную границу города в ближайшие дни ожидаются затруднения движения.

Ольга Логинова